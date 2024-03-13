У 3-й ОШБр розповіли про бої під Авдіївкою, Архівне фото: Костянтина і Влади Ліберових

На Авдіївському напрямку бойова обстановка залишається надскладною, Сили оборони завдали ворогу критичного ураження, але збройні сили РФ, які переважають кількісно, продовжують тиснути.

Про це розповіла 3-тя Окрема штурмова бригада в Telegram.

«Інформуємо. Після виходу з Авдіївки та звільнення населеного пункту Красногорівка Третя окрема штурмова бригада продовжує нищити ворога на Авдіївського напрямку», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у повідомленні, підрозділам бригади вдалось ліквідувати 500 окупантів, близько 20 ворожих броньованих машин і танків. Також українські захисники знищили ЗРК, артсистеми, САУ та значну кількість автотехніки росіян.

«Попри напружену ситуацію Третя штурмова продовжує стирати ворожу піхоту, відбивати штурми й не дозволяє окупантам здійснити прорив углиб зайнятої оборони на Авдіївському напрямку», – додали у бригаді.

Нагадаємо, 28 лютого, у Третій окремій штурмовій бригаді заявили, що військові вибили російську армію з Красногорівки Донецької області.

15 лютого, 3-я окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки. В прес-службі зазначили, що ситуація в місті надзвичайно критична.

16 лютого у бригаді повідомили, що російська армія продовжує активно обстрілювати Авдіївку, зокрема територію Коксохімічного заводу. Загарбники штурмують місто та атакують з повітря і вдень, і вночі.

17 лютого головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським було прийнято рішення вивести Сили оборони України з Авдіївки. Він пояснив, що зробив це заради збереження особового складу та оборони на більш вигідних рубежах. Під час відходу частина військовослужбовців ЗСУ потрапила у російський полон.

Загалом, росіяни під час наступу на Авдіївку втратили вбитими та пораненими 47 тисяч солдатів.