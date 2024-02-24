Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Скриншот з телемарафону

Внаслідок обстрілу росіянами Білозерки на Херсонщині загинула 35-річна жінка.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у Telegram.

«Окупанти вкрили вогнем Білозерку, є загиблі та поранені. На жаль, черговий ворожий обстріл забрав життя 35-річної жінки… Її чоловік – поранений. Наразі «швидка» везе його до лікарні», – написав Олександр Прокудін.

Він також зазначив, що шпиталізували ще одну 30-річну місцеву жительку, яка була вдома з однорічною дитиною.

«На щастя, малюк не постраждав», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, російські війська вночі випустили по Миколаївщині два безпілотники типу «Shahed 131/136» та керовану авіаційну ракету Х-59, які були уражені засобами ППО.

У ніч проти 23 лютого російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками та ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей.

Також, 23 лютого російська армія атакувала Дніпропетровську область ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Один з них влучив у багатоповерхівку, є постраждалі.

Ввечері 22 лютого росіяни атакували Харківщину безпілотниками, зафіксовані влучання в агропідприємство, загинули тварини.