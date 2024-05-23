Трьох мешканців Миколаївщині підозрюють у продажі серед знайомих трофейної зброї на території Снігурівської громади.
Арсенал зброї, патронів, снарядів та вибухівки троє чоловіків знаходили на покинутих військових позиціях та місцях бойових дій, повідомили у поліції Миколаївської області.
За даними слідства, 22-річний мешканець Снігурівської громади розробив схему, до якої залучив ще двох своїх товаришів 18-19 років, та розподілив функції діяльності кожного.
Зазначається, вони приїжджали на покинуті воєнні позиції та місця бойових дій, на яких знаходилися бойові припаси та пошкоджена військова техніка чи вогнепальна зброя.
Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, під час обшуків в оселях та автомобілі у чоловіків вилучили чотири сигнальні ракети, понад 300 набоїв різного калібру, пʼять капсуль-спалахувачів до артилерійських снарядів, корпус гранати Ф-1 та підривач типу УЗРГМ, шість тисяч доларів, вісім тисяч гривень, маршевий двигун для ПГ-7 та мобільні телефони.
Також у місцях схрону вилучили 22 снаряди різних калібрів, три штуки пострілів калібром 100 мм, пороховий заряд до снаряда калібром 120 мм, 12 підривачі типу 3В3 та типу РГМ-2М, 10 одиниць гранатометних пострілів типу ВОГ-25 калібром 40 мм.
Усіх трьох правоохоронці затримали та повідомили про підозру. Їм загрожує до семи років ув’язнення.
Наразі чоловіки знаходяться під вартою з можливістю внесення застави — 244 тисячі гривень з кожного.
Нагадаємо, у Центральному районному суді Миколаєва відбулось судове засідання у справі за обвинуваченням 37-річної місцевої жительки у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів. Жінка придбала у невстановленої слідством особи автомат Калашнікова АКС-74У та 270 набоїв калібру 5,45 міліметрів.
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Трьох мешканців Миколаївщині підозрюють у продажі серед знайомих трофейної зброї на території Снігурівської громади.
Арсенал зброї, патронів, снарядів та вибухівки троє чоловіків знаходили на покинутих військових позиціях та місцях бойових дій, повідомили у поліції Миколаївської області.
За даними слідства, 22-річний мешканець Снігурівської громади розробив схему, до якої залучив ще двох своїх товаришів 18-19 років, та розподілив функції діяльності кожного.
Зазначається, вони приїжджали на покинуті воєнні позиції та місця бойових дій, на яких знаходилися бойові припаси та пошкоджена військова техніка чи вогнепальна зброя.
Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, під час обшуків в оселях та автомобілі у чоловіків вилучили чотири сигнальні ракети, понад 300 набоїв різного калібру, пʼять капсуль-спалахувачів до артилерійських снарядів, корпус гранати Ф-1 та підривач типу УЗРГМ, шість тисяч доларів, вісім тисяч гривень, маршевий двигун для ПГ-7 та мобільні телефони.
Також у місцях схрону вилучили 22 снаряди різних калібрів, три штуки пострілів калібром 100 мм, пороховий заряд до снаряда калібром 120 мм, 12 підривачі типу 3В3 та типу РГМ-2М, 10 одиниць гранатометних пострілів типу ВОГ-25 калібром 40 мм.
Усіх трьох правоохоронці затримали та повідомили про підозру. Їм загрожує до семи років ув’язнення.
Наразі чоловіки знаходяться під вартою з можливістю внесення застави — 244 тисячі гривень з кожного.
Нагадаємо, у Центральному районному суді Миколаєва відбулось судове засідання у справі за обвинуваченням 37-річної місцевої жительки у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів. Жінка придбала у невстановленої слідством особи автомат Калашнікова АКС-74У та 270 набоїв калібру 5,45 міліметрів.