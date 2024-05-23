Трьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі трофейної зброї / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Трьох мешканців Миколаївщині підозрюють у продажі серед знайомих трофейної зброї на території Снігурівської громади.

Арсенал зброї, патронів, снарядів та вибухівки троє чоловіків знаходили на покинутих військових позиціях та місцях бойових дій, повідомили у поліції Миколаївської області.

За даними слідства, 22-річний мешканець Снігурівської громади розробив схему, до якої залучив ще двох своїх товаришів 18-19 років, та розподілив функції діяльності кожного.

Зазначається, вони приїжджали на покинуті воєнні позиції та місця бойових дій, на яких знаходилися бойові припаси та пошкоджена військова техніка чи вогнепальна зброя.

Трьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі трофейної зброї / Фото: Нацполіція Трьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі трофейної зброї / Фото: Нацполіція Трьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі трофейної зброї / Фото: Нацполіція

Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, під час обшуків в оселях та автомобілі у чоловіків вилучили чотири сигнальні ракети, понад 300 набоїв різного калібру, пʼять капсуль-спалахувачів до артилерійських снарядів, корпус гранати Ф-1 та підривач типу УЗРГМ, шість тисяч доларів, вісім тисяч гривень, маршевий двигун для ПГ-7 та мобільні телефони.

Також у місцях схрону вилучили 22 снаряди різних калібрів, три штуки пострілів калібром 100 мм, пороховий заряд до снаряда калібром 120 мм, 12 підривачі типу 3В3 та типу РГМ-2М, 10 одиниць гранатометних пострілів типу ВОГ-25 калібром 40 мм.

Усіх трьох правоохоронці затримали та повідомили про підозру. Їм загрожує до семи років ув’язнення.

Наразі чоловіки знаходяться під вартою з можливістю внесення застави — 244 тисячі гривень з кожного.

Трьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі трофейної зброї / Фото: Нацполіція Трьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі трофейної зброї / Фото: Нацполіція Трьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі трофейної зброї / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Нагадаємо, у Центральному районному суді Миколаєва відбулось судове засідання у справі за обвинуваченням 37-річної місцевої жительки у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів. Жінка придбала у невстановленої слідством особи автомат Калашнікова АКС-74У та 270 набоїв калібру 5,45 міліметрів.