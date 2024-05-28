Сьогодні, 28 травня, о 01:05, у Миколаєві на території автогаражного кооперативу «Південний Буг» загорілись два гаражі.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що на місце направлено відділення 1, 2 державних пожежно-рятувальних частин та чергову зміну оперативно-координаційного центру.
«Завдяки своєчасно вжитим заходам рятувальників вдалось вберегти 6 сусідніх та не допустити знищення ще 3 гаражів», — йдеться у повідомленні.
Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів. Наразі причина встановлюється.
Від ДСНС залучались понад 10 вогнеборців, 4 спецавтомобілі.
Нагадаємо, що у суботу 25 травня на території Миколаївської області загасили 20 пожеж, 6 з них у житловому секторі.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Сьогодні, 28 травня, о 01:05, у Миколаєві на території автогаражного кооперативу «Південний Буг» загорілись два гаражі.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що на місце направлено відділення 1, 2 державних пожежно-рятувальних частин та чергову зміну оперативно-координаційного центру.
«Завдяки своєчасно вжитим заходам рятувальників вдалось вберегти 6 сусідніх та не допустити знищення ще 3 гаражів», — йдеться у повідомленні.
Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів. Наразі причина встановлюється.
Від ДСНС залучались понад 10 вогнеборців, 4 спецавтомобілі.
Нагадаємо, що у суботу 25 травня на території Миколаївської області загасили 20 пожеж, 6 з них у житловому секторі.