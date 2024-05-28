У Миколаєві вночі горіли гаражі. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Сьогодні, 28 травня, о 01:05, у Миколаєві на території автогаражного кооперативу «Південний Буг» загорілись два гаражі.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Пожежа у Миколаєві, Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежа у Миколаєві, Фото: ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що на місце направлено відділення 1, 2 державних пожежно-рятувальних частин та чергову зміну оперативно-координаційного центру.

«Завдяки своєчасно вжитим заходам рятувальників вдалось вберегти 6 сусідніх та не допустити знищення ще 3 гаражів», — йдеться у повідомленні.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів. Наразі причина встановлюється.

Від ДСНС залучались понад 10 вогнеборців, 4 спецавтомобілі.

Нагадаємо, що у суботу 25 травня на території Миколаївської області загасили 20 пожеж, 6 з них у житловому секторі.