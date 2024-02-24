У Польщі знову висипали українське зерно. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Невідомі у Польщі знову висипали українське зерно. Це вже третій випадок за останні дні.

Про це повідомила пресслужба Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

У результаті було пошкоджено вантажні вагони з бобами.

«Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється та виживає також й завдяки фермерам. Отже ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію», – прокоментував ситуацію міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Пресслужба відмітила, що «Укрзалізниця» вже звернулася до правоохоронних органів Польщі.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.

У вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Зранку, 23 лютого, у Польщі невідомі відкрили три українські зерновози та висипали на землю українську сільгосппродукцію.