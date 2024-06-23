Сильні дощі у Швейцарії спричинили зсув ґрунту, фото: AP

Сильні грози й зливи на південному сході Швейцарії спричинили зсув ґрунту.

Як повідомляє AP, в результаті зсуву троє людей зникли безвісти.

За інформацією місцевої влади, одну жінку врятували після того, як її накрив зсув в альпійській долині Мізокс у кантоні Граубюнден. Пошуково-рятувальні роботи щодо трьох інших осіб тривають.

Також зсув накрив будинки в муніципалітеті Лосталло. Рятувальники весь день суботи шукали зниклих за допомогою екскаваторів і спеціально навчених собак.

Крім того, Альпійський курорт Церматт у південному кантоні Вале залишався відрізаним від зовнішнього світу в п'ятницю та суботу через розлив річки Маттервіспа.

Аварійні служби в кантоні Вале були приведені в стан підвищеної готовності через підйом рівня води в річці Рона, яка досягла свого піку в суботу.

Цього ж дня влада евакуювала 230 жителів. Особливо постраждав муніципалітет Шіпіс, розташований на лівому березі Рони.

Нагадаємо, парламентський комітет Швейцарії проголосував за виділення 5 мільярдів швейцарських франків (5,5 мільярдів доларів) на допомогу Україні.