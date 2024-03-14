Кількість постраждалих внаслідок атаки на Кривий Ріг збільшилася до 51 особи, серед них 12 дітей.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
«Зараз у лікарнях перебуває 10 дорослих (5 з них важкі) та 7 дітей – слава Богу, завдяки нашим медикам «важких» серед них уже немає. Усім постраждалим надається вся необхідна допомога», – написав він.
На місцях ударів досі триває ліквідація наслідків ворожих ударів, працюють усі комунальні служби, задіяно 25 бригад комунальників. У місті розгорнули штаби допомоги для постраждалих.
Сьогодні, 13 березня у місті оголошено день жалоби.
«5 життів мирних людей забрав ворог, ударивши ракетами по місту... Вічна їм пам'ять», — написав Олександр Вілкул.
Нагадаємо, 12 березня, російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Кривому Розі. О 19:43 стало відомо, що у лікарнях знаходилося понад 30 постраждалих, 5 у важкому стані. Серед поранених — дитина.
Пізніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на наслідки російської ракетної атаки по багатоповерхівках у Кривому Розі. Президент доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує.
|
Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
|
Кількість постраждалих внаслідок атаки на Кривий Ріг збільшилася до 51 особи, серед них 12 дітей.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
«Зараз у лікарнях перебуває 10 дорослих (5 з них важкі) та 7 дітей – слава Богу, завдяки нашим медикам «важких» серед них уже немає. Усім постраждалим надається вся необхідна допомога», – написав він.
На місцях ударів досі триває ліквідація наслідків ворожих ударів, працюють усі комунальні служби, задіяно 25 бригад комунальників. У місті розгорнули штаби допомоги для постраждалих.
Сьогодні, 13 березня у місті оголошено день жалоби.
«5 життів мирних людей забрав ворог, ударивши ракетами по місту... Вічна їм пам'ять», — написав Олександр Вілкул.
Нагадаємо, 12 березня, російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Кривому Розі. О 19:43 стало відомо, що у лікарнях знаходилося понад 30 постраждалих, 5 у важкому стані. Серед поранених — дитина.
Пізніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на наслідки російської ракетної атаки по багатоповерхівках у Кривому Розі. Президент доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує.