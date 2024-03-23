РФ вдарила по ДніпроГЕС у Запоріжжі, фото з відкритих джерел

Внаслідок пошкодження ДніпроГЕС було втрачено 20% регуляційних потужностей Укргідроенерго. Наразі тривають оцінки збитків.

Про це повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

За його словами, що ДніпроГЕС не виробляє електроенергію і терміни відновлення роботи поки невідомі. При цьому він також зазначив, що проводяться певні випробування.

«Те, що є обладнання, яке не підлягатиме відновленню, а потребуватиме заміни - очевидні речі. Ми розуміємо, що це обладнання індивідуального замовлення і термін його виготовлення досить тривалий. Але щодо обладнання, яке підлягатиме заміні і капітальному ремонту ми можемо сказати згодом», — повідомив гендиректор «Укргідроенерго».

Як відомо, під час обстрілів України 22 березня російські війська влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Одна з ракет влучила у тролейбус з людьми, який рухався дамбою ДніпроГЕСу. Він згорів.

Ігор Сирота розповів, що у ДніпроГЕС було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. Одна з ракет влучила в опору, розбиті підкранові балки. Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Масштаби наслідків будуть зрозумілі протягом дня.

Через удар по гідроелектростанції ДніпроГЕС у Запоріжжі стався масштабний витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

Раніше повідомлялося, що міжнародні партнери можуть допомогти «Укргідроенерго» у відновленні Дніпровської гідроелектростанції.