У Румунії знову виявили уламки російських дронів типу Shahed, які були запущені по цивільних об'єктах в Україні поблизу румунського кордону.

Цю інформацію підтвердили в Міністерстві оборони та Міністерстві закордонних справ Румунії.

Увечері 24 липня у повіті Тулча прозвучала повітряна тривога Ro-Alert. Місцевих мешканців попередили про можливість падіння уламків з повітряного простору поблизу кордону з Україною. Згодом Міністерство оборони Румунії підтвердило, що у районі Плауру, округ Тулча, знайдено уламки російського безпілотника «Герань».

Наразі групи Міноборони проводять розслідування на місці з метою виявлення можливих уламків. Фахівці почали обстеження першого з трьох можливих районів падіння дронів. Міністерство надає інформацію союзникам у режимі реального часу.

More heinous attacks have been perpetrated by Russia against Ukrainian civilian infrastructure. Debris has been found on Romanian territory. We have informed and are coordinating with our Allies on this matter. #Romania strongly condemns these irresponsible actions.