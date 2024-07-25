Уламки російського безпілотника. Фото для ілюстрації

У Румунії знову виявили уламки російських дронів типу Shahed, які були запущені по цивільних об'єктах в Україні поблизу румунського кордону.

Цю інформацію підтвердили в Міністерстві оборони та Міністерстві закордонних справ Румунії.

Увечері 24 липня у повіті Тулча прозвучала повітряна тривога Ro-Alert. Місцевих мешканців попередили про можливість падіння уламків з повітряного простору поблизу кордону з Україною. Згодом Міністерство оборони Румунії підтвердило, що у районі Плауру, округ Тулча, знайдено уламки російського безпілотника «Герань».

Наразі групи Міноборони проводять розслідування на місці з метою виявлення можливих уламків. Фахівці почали обстеження першого з трьох можливих районів падіння дронів. Міністерство надає інформацію союзникам у режимі реального часу.

«Росія здійснила ще більш жахливі напади на українську цивільну інфраструктуру. На території Румунії виявлено уламки. Ми проінформували наших союзників і координуємо з ними дії. Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії», — засудила російську атаку міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску.

More heinous attacks have been perpetrated by Russia against Ukrainian civilian infrastructure. Debris has been found on Romanian territory. We have informed and are coordinating with our Allies on this matter. #Romania strongly condemns these irresponsible actions. — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) July 25, 2024

Раніше, у ніч проти 14 грудня, коли Росія масовано атакувала дронами портову інфраструктуру на півдні України, на території Румунії впав російський безпілотник.

Після того Міністерство закордонних справ Румунії викликало посла Росії в Бухаресті Валерія Кузьміна після падіння російського безпілотника на території країни.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року фрагменти ракети знайшли в озері біля села Фарладан Каушанського району Молдови. Мешканці села помітили в озері деякі компоненти, які могли походити від ракети, що, можливо, впала в цій місцевості. Влада підтвердила, що уламки походять з повітряної ракети.