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Уряд продовжив термін дії експериментального проєкту, який дає змогу державному підприємству «Документ» приймати заяви на оформлення документів за кордоном.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції.

«Цей проєкт впроваджувала Державна міграційна служба з метою надання послуг із оформлення паспортних документів українцям, які перебувають за кордоном. Проєкт було впроваджено у 2022 році, він мав завершити свою дію наприкінці червня поточного року», — повідомляє пресслужба.

Зазначається, що зважаючи на соціальну значущість проєкту для підтримки громадян за кордоном, рішенням уряду роботу ДП «Документ» продовжено ще на 6 місяців.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х, що доручив диппредставництвам України закордоном «вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку».

Міністр зазначив, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» та після набрання ним чинності.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт про мобілізацію. Майже всі народні депутати, що представляють Миколаївщину та були присутні на засіданні, проголосували «за».