Відключення світла. Фото з відкритих джерел

23 квітня протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії. «Укренерго» другий день залучає аварійну допомогу з Європи майже цілодобово. На ранок знеструмлені 383 населені пункти.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Зазначається, що через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській областях.

Також з технічних причин є знеструмлення у Дніпропетровській і Чернігівській областях.

Крім того, що з 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності. Ці заходи не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

На Криворіжжі обмеження споживання для промислових споживачів продовжують діяти цілодобово.

Для побутових споживачів обмеження діють протягом доби на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 209 тисяч побутових споживачів.

За даними енергетиків, 23 квітня диспетчерський центр «Укренерго» вимушений другий день поспіль залучати аварійну допомогу протягом майже всієї доби з енергосистем європейських країн.

«Максимум споживання 20:30—21:30. Будь ласка, вимкніть потужні електроприлади» , — закликали в «Укренерго».

Імпорт здійснюється протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 9 298 МВт в годину, з максимальною потужністю в окремі години до 1 592 МВт.

Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 11 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували вісім БпЛА типу «Shahed 131/136». Загалом на півдні було знищено 21 дрон ході бойової роботи сил протиповітряної оборони: 7 — на Одещині, 8 — на Миколаївщині, по 3 — у Херсонській та Дніпропетровській областях.

Також російська армія атакувала два підземні сховища газу в Україниі.

Вдень 22 квітня російська армія завдала удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Після цього в регіоні почалися перебої із сигналом цифрового телебачення.

Крім того, війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області.