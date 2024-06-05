Транспорт «Миколаївелектротрансу» стоїть годинами в очікуванні підключення до електроенергії, фото: «НикВести»

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

Про це в коментарі кореспонденту «НикВести» розповів керівник комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана.

Наразі підприємства немає можливості організувати рух транспорту в ті години, коли є світло, як було торік під час довготривалих відключень, каже Юрій Сметана. Крім того, ситуація ускладнюється ще й тим, що підстанції КП розташовані у різних частинах Миколаєва, для яких діє різний графік знеструмлення.

— У зв'язку з плановими та аварійними відключеннями електроенергії в Миколаєві, вся інфраструктура електротранспорту також підпадає під відключення. Звісно, що це впливає на роботу підприємства та на зручність для наших пасажирів. На жаль, поки немає можливості організувати відключення за зрозумілим для містян графіком, як це було минулого року. Тоді весь електротранспорт не працював у певні години й люди заздалегідь знали, в які години не варто розраховувати на поїздку трамваєм або тролейбусом. На сьогодні, на жаль, нам не підтвердили можливість працювати за такими графіками. Зараз нам доводиться виходити з тих умов, які є, а вони ускладнені тим, що наші тягові підстанції розташовані в різних частинах міста і підпадають під відключення в різні часові проміжки. У нас один маршрут може працювати від трьох підстанцій, тому в будь-якому разі якась з них підпадає під відключення і немає можливості продовжити рух за повноцінним маршрутом, — каже Юрій Сметана.

Диспетчерам підприємства доводиться змінювати маршрут в ручному режимі при незапланованому відключенні світла, переводячи транспорт на маршрут, де є живлення. В КП просять миколаївців орієнтуватись на відстеження руху через додаток в режимі онлайн карти.

— Ми розуміємо, що вся ситуація з відключеннями створює незручності пасажирів, але повідомляємо людям про зміни руху через інформатори на одиницях рухомого складу, через нашу гарячу лінію, куди завжди можна звернутись. Також радимо користуватись додатками для відстеження руху електротранспорту в режимі онлайн — на карті видно транспорт, який не може продовжувати рух через відключення електроенергії, — звернувся до містян директор КП.

Чому на Миколаївщині знову відключають світло?

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак вчора 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.