Російські війська минулої доби завдали ударів по 19 населених пунктах Херсонської області, Внаслідок чого поранення дістали двоє людей.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворожих атак зазнали Бургунка, Михайлівка, Тягинка, Дніпровське, Янтарне, Станіслав, Козацьке, Вірівка, Широка Балка, Гаврилівка, Львове, Ольгівка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Інженерне, Придніпровське, Берислав та Херсон.
Російські загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів регіону, зокрема пошкодили багатоповерхівку, сім приватних будинків, гаражі та приватні автомобілі.
«Пошкодження зафіксовані також на території навчального закладу, ферми та заводу», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російські війська вчергове атакували Миколаївську область ударними безпілотниками.
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Російські війська минулої доби завдали ударів по 19 населених пунктах Херсонської області, Внаслідок чого поранення дістали двоє людей.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворожих атак зазнали Бургунка, Михайлівка, Тягинка, Дніпровське, Янтарне, Станіслав, Козацьке, Вірівка, Широка Балка, Гаврилівка, Львове, Ольгівка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Інженерне, Придніпровське, Берислав та Херсон.
Російські загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів регіону, зокрема пошкодили багатоповерхівку, сім приватних будинків, гаражі та приватні автомобілі.
«Пошкодження зафіксовані також на території навчального закладу, ферми та заводу», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російські війська вчергове атакували Миколаївську область ударними безпілотниками.