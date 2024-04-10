Вранці, 10 квітня, росіяни атакували Одесу. Внаслідок атаки постраждали двоє працівників Одеської залізниці.
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниця».
«Під час ранкової атаки, постраждали двоє залізничників Одеської залізниці, вони з пораненнями і травмами госпіталізовані. Їх стан стабільний. Надається вся необхідна допомога», – йдеться в повідомленні.
Як відомо, Одещину росіяни атакували під ранок ракетами, зокрема й балістичними: вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок і кілька автівок.
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Вранці, 10 квітня, росіяни атакували Одесу. Внаслідок атаки постраждали двоє працівників Одеської залізниці.
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниця».
«Під час ранкової атаки, постраждали двоє залізничників Одеської залізниці, вони з пораненнями і травмами госпіталізовані. Їх стан стабільний. Надається вся необхідна допомога», – йдеться в повідомленні.
Як відомо, Одещину росіяни атакували під ранок ракетами, зокрема й балістичними: вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок і кілька автівок.