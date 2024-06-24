Внаслідок удару по Одесі 24 червня виникла масштабна пожежа / Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу в Одесі, що сталася внаслідок російської атаки.

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, горіли складські приміщення на площі 3000 квадратних метри. До гасіння залучалося понад 90 вогнеборців та близько 20 одиниць техніки ДСНС. Зазначається, що вогнеборцям довелося працювати під загрозою повторних обстрілів.

Також залучався пожежний потяг «Укрзалізниці». У результаті ворожого удару постраждали троє людей.

За словами рятувальників, психологи ДСНС і Нацполіції надали допомогу 46 особам.

Внаслідок удару по Одесі 24 червня виникла масштабна пожежа / Фото: ДСНС Внаслідок удару по Одесі 24 червня виникла масштабна пожежа / Фото: ДСНС Внаслідок удару по Одесі 24 червня виникла масштабна пожежа / Фото: ДСНС

Як повідомлялося, зранку 24 червня в Одесі пролунали вибухи. Війська РФ вдарили по цивільній інфраструктурі Одеси, у місті є постраждалі.

У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог атакував Одесу двома крилатими ракетами, ймовірно, «Іскандер-К», одна із ракет «не досягла своєї цілі».