В Одесі шукають чоловіка, який провіз на капоті працівників ТЦК

У Приморському районі Одеси водій провіз двох працівників військкомату на капоті автівки. Його розшукують.

Про це повідомили в Одеському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Інцидент стався на одному з блокпостів. Постраждали двоє військовослужбовців, які виконували оповіщення громадян. Один з них отримав травму голови.

На відео, яке публікують у мережі, видно, як четверо чоловіків у військовій формі намагаються затримати автівку. На капоті машини — ще кілька людей у військовій формі. Автівка звертає на повороті та їде геть.

ТЦК контролює ситуацію та обіцяє притягнути порушника до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки та Національна поліція затримали групу зловмисників, які ймовірно на замовлення спецслужб РФ підпалили авто військовослужбовців ТЦК у Дніпрі.

До цього на Львівщині напали на працівника ТЦК, який у 2022 році отримав поранення при боях за Миколаїв.