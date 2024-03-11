Російський дрон, фото з відкритих джерел

У ніч проти 11 березня росіяни атакували безпілотниками Одещину. Частину з них збили, але є влучання.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Зазначається, що бойова робота тривала півтори години. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі безпілотників типу Shahed, що заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу ППО.

Силам ППО вдалося збити в небі Одещини 10 «Шахедів».

В Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі. Пожежу, яка виникла, оперативно погасили. Ударною хвилею вибило скління приватних будинків навколо, уламки пошкодили господарчі споруди.

За попередніми даними Сил Оборони, постраждалих немає.

Нагадаємо, за добу, 10 березня, війська РФ обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області. Внаслідок удару були пошкоджені приватні будинки.