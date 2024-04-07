Олександр Сирський, Фото: bilopillia.city

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав завдання командувачу Сухопутних військ провести офіційну перевірку стосовно інформації, оприлюдненої у виданні «Слідство.Інфо», щодо спроб вручити повістку їхньому журналісту після викривального розслідування стосовно співробітника спецслужби.

Відповідне повідомлення з'явилось у Facebook Олександра Сирського.

Головком у своїй заяві висловив повагу і визнання важливості внеску журналістів у боротьбу з російськими загарбниками, зокрема і в інформаційному просторі.

«Ми бережемо пам'ять про журналістів, які загинули на полі бою. Військовослужбовці щиро вдячні працівникам медіа, які нині допомагають боронити інформаційний простір України та світу від російської пропаганди. Їх внесок у майбутню перемогу України — безпрецедентний. Над російськими загарбниками та над проявами порушень і корупції у Збройних силах України», — йдеться у заяві Олександра Сирського.

Він підкреслив, що сотні журналістів з початку широкомасштабного вторгнення стали до лав Сил оборони.

«За матеріалами, опублікованими громадською організацією «Слідство.Інфо», мною визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку. За результатами службової перевірки будуть прийняти відповідні рішення», – додав він.

Що трапилось?

Журналісти видання «Слідство.Інфо» знайшли у дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною. Хоча в декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйонів гривень.

6 квітня стало відомо, що після цього розслідування журналісту «Слідства.Інфо» Євгенію Шульгату співробітники ТЦК намагалися вручити повістку.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу. Голова ОВА також додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.