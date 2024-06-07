До України з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернули ще одну дитину — восьмирічного хлопчика.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що дитину повернули завдяки наполегливій роботі благодійної організації «Save Ukraine».
«Наразі хлопець з батьками вже у безпеці. З родиною працюють медики та психологи», — йдеться у повідомленні.
З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 108 дітей із Херсонської області.
Нагадаємо, від початку 2024 року вдалося повернути понад 50 дітей з тимчасово окупованої Херсонщини.
Також нещодавно з окупації повернули неповнолітню дитину, яка два роки не бачила своїх батьків.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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До України з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернули ще одну дитину — восьмирічного хлопчика.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що дитину повернули завдяки наполегливій роботі благодійної організації «Save Ukraine».
«Наразі хлопець з батьками вже у безпеці. З родиною працюють медики та психологи», — йдеться у повідомленні.
З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 108 дітей із Херсонської області.
Нагадаємо, від початку 2024 року вдалося повернути понад 50 дітей з тимчасово окупованої Херсонщини.
Також нещодавно з окупації повернули неповнолітню дитину, яка два роки не бачила своїх батьків.