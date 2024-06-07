З окупованої Херсонщини вдалося повернути хлопця / Ілюстративне фото

До України з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернули ще одну дитину — восьмирічного хлопчика.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що дитину повернули завдяки наполегливій роботі благодійної організації «Save Ukraine».

«Наразі хлопець з батьками вже у безпеці. З родиною працюють медики та психологи», — йдеться у повідомленні.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 108 дітей із Херсонської області.

Нагадаємо, від початку 2024 року вдалося повернути понад 50 дітей з тимчасово окупованої Херсонщини.

Також нещодавно з окупації повернули неповнолітню дитину, яка два роки не бачила своїх батьків.