Вечері 3 березня з-під завалів в Одесі дістали тіло ще однієї дитини. Наразі відомо вже про 5 дітей, які загинули від атаки дрона по багатоповерхівці вчора, 2 березня.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Ще одна загибла дитина — дівчинка Злата. Їй було 8 років. Рятувальники зараз деблокують їх з братиком Сергієм тіла. Невимовне жахливе горе для Одещини та всієї України», — повідомив він.

Атака по Одесі 2 березня

В Одесі під час нічної атаки у суботу, 2 березня, російський дрон влучив у дев’ятиповерховий будинок, зруйнувавши один з під'їздів.

Спочатку повідомлялось про двох загиблих, але пізніше з-під завалів дістали тіла ще трьох людей, серед яких був трирічний хлопчик. Згодом кількість жертв станом на 18:00 становив 7 осіб, серед яких двоє дітей. Одній дитині було 3 місяці.

В місті та області оголосили траур за загиблими унаслідок російської атаки у ніч проти 2 березня.

У неділю, 3 березня, під завалами багатоповерхівки в Одесі виявили тіла ще двох жертв — жінки з немовлям.

Пізніше стало відомо, що під завалами можуть перебувати ще 4 людини.