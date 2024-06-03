Пожежа у Миколаєві. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Миколаївські вогнеборці за минулу добу, ліквідували пʼять пожеж у місті та області. Горіли житловий будинок, господарчі споруди, квартира в п'ятиповерхівці, суха трава та сміття на відкритих територіях та стихійному сміттєзвалищі.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Миколаївські вогнеборці гасять пожежу. Фото: ДСНС у Миколаївській області Миколаївські вогнеборці гасять пожежу. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що пожежі зареєстровані у Миколаєві - 4, Первомайському - 1, Миколаївському - 3, Баштанському - 1.

Як повідомляють вогнеборці, серед причин, які призвели до пожеж: необережне поводження з вогнем з боку населення, в тому числі й при використанні газового приладу (в одному з епізодів), а також підпал.

Від вогню врятовано житловий будинок, двокімнатну квартиру, 3 господарчі споруди.

Від ДСНС працювало 50 вогнеборців, 12 спецавтомобілів. У гасінні допомагали вогнеборці місцевої пожежної охорони «Первомайське», для підвозу води залучалась техніка місцевих підприємств.

До цього рятувальники загасили масштабну пожежу на підприємстві, що виникла внаслідок падіння уламків збитих ворожих «Шахедів» у Куцурубській громаді Миколаївської області.

Нагадаємо, що у липні 2023 року рятувальники дев’ять годин гасили пожежу на сміттєзвалищі біля села Мішково-Погорілове. На ньому часто стаються пожежі. У листопаді 2020 року вогонь не могли приборкати 10 годин.

У 2015 році журналістка «НикВести» писала про те, що ще у 2009 році ПП «Мільча» мала засипати кар'єр і відкрити на його місці страусину ферму. Однак, сміттєзвалище продовжує функціонувати.