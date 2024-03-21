Напад бродячих собак. Фото: Центр поводження з тваринами.

Жителька Миколаєва поскаржилась на пса, який агресивно нападає на перехожих, а служба захисту тварин ігнорує прохання вирішити проблему.

Відповідне повідомлення місцева мешканка Миколаєва опублікувала у Contact Center при Миколаївській міській раді.

За словами жінки, пса, який нападає на людей, часто бачать за адресою Новозаводська, 4 навпроти миколаївського залізничного вокзалу.

— Біля супермаркету «Таврия В» постійно бігає зграя собак, але кидается тільки один чорний пес. Із супермаркету їх регулярно годують адміністратори. Собака кидаеться на дорослих і дітей, випадків дуже багато, — пише жінка.

Жителі району неодноразово звертались до служб, які змогли б вирішити проблему. Зокрема, в службі захисту тварин жінці відповіли, що вилов тварини відбувається тільки після надання довідки від лікаря про тілесні ушкодження або летальний випадок.

— Просто в голові не вкладається! Тобто чекатимемо тілесних ушкоджень або летального результату? Чекати на смерть дитини або дорослого? Поки загризуть, або покалічуть, щоб людина потворою залишилася до кінця життя!, — додала вона.

Авторка стверджує що також постраждала від нападу собаки, а діти, щоб захиститись, заходять у магазин.

— У мене зріст 150 сантиметрів, чорна собака кидалась прямо в обличчя, ледве відбилася! Добре, що сумка велика була та жіночка на зупинці допомогла відбитись. Діти в магазин вічно бігають! Але забрати цю неадекватну тварину - ні! Я не говорю про всіх собак, інші не кидаються на людей. Прошу вирішити це питання поки не трапилось горе, — підкреслила жінка.

Раніше «НикВести» писали, що в Миколаєві збільшились напади собак на людей — в деяких з тварин був сказ.

Також нагадаємо, як в кінці лютого скажений кіт покусав родину з Очакова, яка його прихистила. Трохи пізніше схожий випадок зареєстрували у селі Возсіятське на Миколаївщині: хвора на сказ собака покусала людину. Тоді у населеному пункті запровадили карантинні обмеження.

Возсіятське став не першим, де впровадили обмеження через покусання скаженої тварини. Перед цим, на початку лютого, через спалах сказу карантин оголосили у Первомайську.