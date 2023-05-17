У середу, 17 травня, у спорткомплексі «Зоря» в Миколаєві відбувся перший заплив у відремонтованому басейні.

Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».

Як відомо, на ремонт басейну, роздягалень та технічних приміщень було виділено близько 32 мільйонів гривень, з 25 мільйонів — коштом державного бюджету, ще 7 — з міського бюджету Миколаєва на ремонт чаші басейну, повідомив директор Управління капітального будівництва Миколаївської міськради Олександр Поздняков.

Минулого тижня басейн проінспектував Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Сьогодні ж мер міста разом з заступником голови ОВА Валентином Гайдаржи та першим заступником голови облради Антоном Табунщиком були глядачами під час фактично першого запливу в оновленому басейні.

Реконструкція спорткомплексу «Зоря» проходить у два етапи. Перший етап передбачав проведення ремонту чаші басейні, роздягалень та інших технічних приміщень, які забезпечуть роботу басейну. Друга черга, яка ще триває, передбачає ремонт спортзали, роздягалень, утеплення будівлі та інші роботи.

— Перетворення цього об’єкта радянської епохи на сучасний спортивний комплекс. Зміна вхідної групи, встановлення ліфту та передбачення всіх необхідних заходів для того, щоб люди з інвалідністю могли користуватися цим спортивним об’єктом, - розказав Олександр Сєнкевич про роботи, які ще планується виконати.

Басейн буде працювати на платній та безкоштовній основі (для тих, хто займається у спортивних школах) з понеділка по суботу з 7:00 до 21:00. Вартість дорослого абонементу на 12 занять (три на тиждень) у залежності від обраного часу для відвідування коштуватиме від 1200 до 2100 гривень. Вартість дитячого абонементу (до 14 років) на 12 занять - від 850 до 1500 гривень. Передбачені пільги для учасників бойових дій, людей з інвалідністю та багатодітних родин.

Як зазначив Олександр Сєнкевич, планується також зробити безкоштовною можливість відвідування басейну для дітей, членів родин загиблих захисників.

Окрім того, планується закупити стартові тумби, які необхідні для повноцінного тренування спортсменів та проведення змагань.

Фоторепортаж





Фото: Єлизавета Холявко