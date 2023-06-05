В миколаївській Центральній міській бібліотеці ім. М. Л. Кропивницького у суботу, 3 червня, пройшов фестиваль настільних ігор «Миколаївська фішка» за участі працівників, які були одягнені в супер героїв із коміксів Marvel.

Про це повідомляє кореспондентка «НикВести.

Задля забезпечення позитивних емоцій та драйву миколаївців в бібліотеці було проведено фестиваль ігор з фотозонами та героями, які півтора року, як оберігають «місто на хвилі гри» з дев'ятьма зонами відпочинку, пʼять з яких гральних зон відпочинку – з шістнадцятьма локаціями й чотирма зонами для тих, хто бажав зіграти в інтелектуальні, туристичні, корпоративні й спортивні настільні ігри.

— Бібліотека, це не тільки книги, це багато чого, це місце де ви можете знаходити для себе, щось нове цікаве, де можете грати, відпочивати з друзями, батьками, дідусями та бабусями. І в принципі це місце, де всім цікаво, – каже директорка Центральної міської бібліотеці імені Марка Кропивницького, Інга Хоржевська.

Участь у фестивалі узяв також й миколаївський голова Олександр Сєнкевич, який наголосив, що попри всі ракетні атаки та наступи зі сторони агресора з якими ми стикаємося кожного дня життя продовжується, тому зараз дуже важливо відкрити для себе новий світ в якому будуть присутні позитивні емоції та спілкування, якого наразі так не вистачає.

— Мене запросили, як гостя, і я також прийшов сюди пограти, відпочити, скуштувати смаколики, відкрити для себе світ шахів і прикрити трохи інтернет світ матів, бо їх дуже багато стало останнім часом в інтернеті. Я хочу побажати усім поспілкуватися, бо за час війни, ми дуже мало спілкуємося, адже знаходимося в дуже великому нервовому стані. Впевнений, хтось скаже, що от в нас в країні війна, а ви збираєтесь пограти в настільні ігри, але насправді я думаю, що люди, які стоять на передку воюють не для того, щоб ви сиділи по підвалах. А для того, щоб кожен з Вас мав можливості зустрічатися в кафе йти до бібліотеки, спілкуватися, грати в шахи й власне у спокої читати книги, а не ховаючись від ракетних ударів, -- каже Олександр Сєнкевич.

Наразі всі можуть отримати гарні враження в сучасній бібліотеці, де кожен знайде заняття по душі в читанні, іграх, прослуховуванні живої музики.

— Найкраще, що можна робити в бібліотеці, це насправді грати, тому що читання насправді, теж є, гра. Гра розуму, коли ми читаємо букви, а в нашій голові народжуються дивні світи. Тому сьогодні усі ми будемо грати, тому що гра, це не тільки відпочинок і розвага, а ще й навчання, яке дає нам і наснагу і нові сили, які ми освоюємо. Тому вітаю з таким фестивалем і вважаю, що це і є нова бібліотека в якій ми читаємо, граємо і відпочиваємо, – зазначив начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров.

Інга Хоржевська каже, що в участі фестивалю «Миколаївська фішка» взяло дуже багато партнерів, це: громадські організатори, владні структури, творці об’єднання, студенти, волонтери, громадські активісти. Усі вони зуміли зацікавити миколаївців своєю продукцією.

Фоторепортаж

Фото: Єлизавета Холявко