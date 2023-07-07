На Соборній площі, 7 липня з’явилася виставка знищеної російської техніки.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Зокрема, символічним є те, що ліквідована ворожа техніка встановлена біля зруйнованої Миколаївської ОДА.

У колекції експонатів представлено сім штук колишньої бойової техніки. Серед яких представлені, пошкоджені броньовані автомобілі, бронетранспортери та дозорні машини для розвідування.

Подібні виставки влаштовували в інших містах України: Києві, Чернівцях, Вінниці та Харкові.

Фото: Діана Шликова

Раніше повідомлялося, українські військові ліквідували ще 510 окупантів за минулу добу, 6 липня.