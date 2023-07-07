На Соборній площі, 7 липня з’явилася виставка знищеної російської техніки.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Зокрема, символічним є те, що ліквідована ворожа техніка встановлена біля зруйнованої Миколаївської ОДА.
У колекції експонатів представлено сім штук колишньої бойової техніки. Серед яких представлені, пошкоджені броньовані автомобілі, бронетранспортери та дозорні машини для розвідування.
Подібні виставки влаштовували в інших містах України: Києві, Чернівцях, Вінниці та Харкові.
Фото: Діана Шликова
Раніше повідомлялося, українські військові ліквідували ще 510 окупантів за минулу добу, 6 липня.
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На Соборній площі, 7 липня з’явилася виставка знищеної російської техніки.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Зокрема, символічним є те, що ліквідована ворожа техніка встановлена біля зруйнованої Миколаївської ОДА.
У колекції експонатів представлено сім штук колишньої бойової техніки. Серед яких представлені, пошкоджені броньовані автомобілі, бронетранспортери та дозорні машини для розвідування.
Подібні виставки влаштовували в інших містах України: Києві, Чернівцях, Вінниці та Харкові.
Фото: Діана Шликова
Раніше повідомлялося, українські військові ліквідували ще 510 окупантів за минулу добу, 6 липня.