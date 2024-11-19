«Миколаївелектротранс» планує за донорські кошти оновити трамваї: на це потрібно ₴1,6 млрд

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс», фото: «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» шукає донора, який допоможе за 1,6 мільярда гривень закупити нові трамваї.

Йдеться про закупівлю 31 одиниці нових трамвайних вагонів моделі К-1Т104. Відповідна інформація розміщена на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті».

«Придбання нових трамвайних вагонів сприятиме підвищенню мобільності мешканців, зменшенню транспортних заторів та забруднення довкілля, а також сприятиме розвитку ефективної та екологічно чистої громадської транспортної системи у Миколаєві», – йдеться в описі до проєкту.

Загалом стан трамвайних вагонів, що курсують сьогодні Миколаєвом, задовільний, повідомив у коментарі «МикВісті» директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана. Однак, уточнив він, трамваї застарілі й потребують постійного ремонту.

— Стан вагонів у Миколаєві задовільний. Вони працюють, ми їх постійно ремонтуємо, але миколаївці заслуговують на сучасні вагони з кондиціонерами, 100% низькопідлогові. Тому, щоб покращити якість надання послуг, ми плануємо оновлення трамвайного парку. Якщо брати вагони КТМ-5, які є основним рухомим складом, то вони ламаються через вік. Вони усі плюс-мінус 80-х років випуску. Звісно, вони ламаються й на них з кожним роком вже все складніше і складніше знаходити запчастини, – розповів Юрій Сметана.

Директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана, фото: «МикВісті»

Він також додав, що фахівці «Миколаївелектротранса» власними силами займаються модернізацією вагонів підприємства, зокрема переобладнують підлогу вагону на частково низьку та встановлюють кондиціонери.

— Але ми не зупиняємося і не чекаємо поки на нас впаде можливість і у нас будуть нові вагони, наші майстри вже сьогодні модернізують старі вагони. І зараз у нас вже майже на виході вагон з частково низькою підлогою, який також обладнаний кондиціонером, – сказав Юрій Сметана.