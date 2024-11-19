«Миколаївелектротранс» планує за донорські кошти оновити трамваї: на це потрібно ₴1,6 млрд
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- Юлія Бойченко
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11:17, 19 листопада, 2024
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Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» шукає донора, який допоможе за 1,6 мільярда гривень закупити нові трамваї.
Йдеться про закупівлю 31 одиниці нових трамвайних вагонів моделі К-1Т104. Відповідна інформація розміщена на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті».
«Придбання нових трамвайних вагонів сприятиме підвищенню мобільності мешканців, зменшенню транспортних заторів та забруднення довкілля, а також сприятиме розвитку ефективної та екологічно чистої громадської транспортної системи у Миколаєві», – йдеться в описі до проєкту.
Загалом стан трамвайних вагонів, що курсують сьогодні Миколаєвом, задовільний, повідомив у коментарі «МикВісті» директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана. Однак, уточнив він, трамваї застарілі й потребують постійного ремонту.
— Стан вагонів у Миколаєві задовільний. Вони працюють, ми їх постійно ремонтуємо, але миколаївці заслуговують на сучасні вагони з кондиціонерами, 100% низькопідлогові. Тому, щоб покращити якість надання послуг, ми плануємо оновлення трамвайного парку.
Якщо брати вагони КТМ-5, які є основним рухомим складом, то вони ламаються через вік. Вони усі плюс-мінус 80-х років випуску. Звісно, вони ламаються й на них з кожним роком вже все складніше і складніше знаходити запчастини, – розповів Юрій Сметана.
Він також додав, що фахівці «Миколаївелектротранса» власними силами займаються модернізацією вагонів підприємства, зокрема переобладнують підлогу вагону на частково низьку та встановлюють кондиціонери.
— Але ми не зупиняємося і не чекаємо поки на нас впаде можливість і у нас будуть нові вагони, наші майстри вже сьогодні модернізують старі вагони. І зараз у нас вже майже на виході вагон з частково низькою підлогою, який також обладнаний кондиціонером, – сказав Юрій Сметана.
Нагадаємо, що в жовтні 2024 року у Корабельному районі Миколаєва почали курсувати автономні тролейбуси. На маршруті зараз працюють шість одиниць і за потреби їх кількість буде збільшена.
Перші тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів в рамках реалізації проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку до Миколаєва прибули у квітні 2024 року. А про плани закупити цей новий транспорт мер повідомив у грудні 2023 року.
На самому підприємстві також переробили тролейбус з транспортного засобу, пошкодженого обстрілами. Замість звичайного відновлення, компанія обрала модернізацію, зробивши транспорт з автономним ходом. Оновлений тролейбус здатний на рух до 20 кілометрів і оснащений системою кондиціонування.
Загалом за час воєнних дій збитки підприємства «Миколаївелектротранс» склали 141 мільйон гривень, з яких 46 мільйонів — технічні.
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