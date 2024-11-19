Порізав чоловіка ножем: у Баштанському районі затримали підозрюваного у вбивстві

Вилучене знаряддя вбивства. Фото: поліція Миколаївської області

У Баштанському районі Миколаївщини затримали підозрюваного у вбивстві односельця.

Про це повідомили у поліцій Миколаївської області.

Зазначається, що подія сталася пізно ввечері 17 листопада в одному із сіл Володимирівської громади. До правоохоронців звернувся фельдшер, який повідомив про смерть чоловіка. У померлого на обличчі та грудях були ножові поранення.

Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські з’ясували, що до смерті 48-річного чоловіка причетний його 45-річний односельчанин.

Підозрюваного затримали. За скоєне йому загрожує до 15 років в’язниці.

Нагадаємо, що 14 листопада у лісопосадці на території Балтської громади виявили понівечене та обгоріле тіло людини.