Порізав чоловіка ножем: у Баштанському районі затримали підозрюваного у вбивстві
-
- Альона Коханчук
-
•
-
10:33, 19 листопада, 2024
-
У Баштанському районі Миколаївщини затримали підозрюваного у вбивстві односельця.
Про це повідомили у поліцій Миколаївської області.
Зазначається, що подія сталася пізно ввечері 17 листопада в одному із сіл Володимирівської громади. До правоохоронців звернувся фельдшер, який повідомив про смерть чоловіка. У померлого на обличчі та грудях були ножові поранення.
Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські з’ясували, що до смерті 48-річного чоловіка причетний його 45-річний односельчанин.
Підозрюваного затримали. За скоєне йому загрожує до 15 років в’язниці.
Нагадаємо, що 14 листопада у лісопосадці на території Балтської громади виявили понівечене та обгоріле тіло людини.
Останні новини про: Поліція Миколаївщини