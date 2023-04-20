Всі морські пляжі України цьогоріч будуть закриті через інтенсивне замінування. Але можливо для українців, будуть доступні внутрішні води – лимани та річки біля яких не було обстрілів.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНІАН.

— Морські пляжі будуть закриті через інтенсивне мінування та небезпеку для людей, – зазначив Кім.

За словами голови Миколаївської ОВА, течії в морі та лиманах інколи виносять на берег небезпечні предмети навіть за 50 км від місця потрапляння їх у воду.

Голова Миколаївської ОВА зазначив що, для повної очистки усіх українських пляжів від небезпечних предметів може знадобитися до 70 років. Людські та матеріальні ресурси оцінити наразі неможливо.

— Дуже важко оцінити шкоду, завдану росіянами Чорному морю. Ми не можемо повністю знати, що вони там висипали, – підсумував Кім.