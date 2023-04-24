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Європейський союз розгорне у Молдові цивільну місію для посилення безпеки перед гібридними загрозами, зокрема з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ради ЄС.
Відповідне рішення погодили міністри закордонних справ країн ЄС на сьогоднішній зустрічі у Люксембурзі. Місія матиме назву EU Partnership Mission in the Republic of Moldova (EUPM Moldova).
— Як одна з країн, яка найбільше постраждала від наслідків незаконного вторгнення Росії в Україну, ми спостерігаємо посилення та продовження спроб Росії дестабілізувати Молдову за допомогою гібридних дій. Сьогодні ми посилюємо підтримку ЄС у захисті безпеки, територіальної цілісності та суверенітету Молдови, — заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Метою цієї цивільної місії є підвищення стійкості сектору безпеки Молдови у сферах управління кризами та гібридними загрозами, включаючи кібербезпеку, а також протидії маніпулюванню іноземною інформацією та втручанню.
Місія буде проводити консультації, також буде створений відділ, який займеться реалізацією проектів у зазначених сферах.
На прохання Молдови початковий мандат місії складатиме 2 роки. Головним відповідальним за проект у Брюсселі буде Стефано Томат зі спеціального директорату Європейської служби зовнішніх справ, який опікується усіма 11 цивільними місіями ЄС у Європі, Азії та Африці.
Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду оголосила про скликання 21 травня в Кишиневі національних зборів «Європейська Молдова» на підтримку європейської інтеграції країни.
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Європейський союз розгорне у Молдові цивільну місію для посилення безпеки перед гібридними загрозами, зокрема з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ради ЄС.
Відповідне рішення погодили міністри закордонних справ країн ЄС на сьогоднішній зустрічі у Люксембурзі. Місія матиме назву EU Partnership Mission in the Republic of Moldova (EUPM Moldova).
— Як одна з країн, яка найбільше постраждала від наслідків незаконного вторгнення Росії в Україну, ми спостерігаємо посилення та продовження спроб Росії дестабілізувати Молдову за допомогою гібридних дій. Сьогодні ми посилюємо підтримку ЄС у захисті безпеки, територіальної цілісності та суверенітету Молдови, — заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Метою цієї цивільної місії є підвищення стійкості сектору безпеки Молдови у сферах управління кризами та гібридними загрозами, включаючи кібербезпеку, а також протидії маніпулюванню іноземною інформацією та втручанню.
Місія буде проводити консультації, також буде створений відділ, який займеться реалізацією проектів у зазначених сферах.
На прохання Молдови початковий мандат місії складатиме 2 роки. Головним відповідальним за проект у Брюсселі буде Стефано Томат зі спеціального директорату Європейської служби зовнішніх справ, який опікується усіма 11 цивільними місіями ЄС у Європі, Азії та Африці.
Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду оголосила про скликання 21 травня в Кишиневі національних зборів «Європейська Молдова» на підтримку європейської інтеграції країни.