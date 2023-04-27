Начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай заявила, що в миколаївській ЛШМД необхідно скоротити шість медпрацівників, які наразі за кордоном та не виконують свою роботу. Крім того, у лікарні існує 299 незайнятих посад.

Про це вона розповіла на засіданні сесії у четвер, 27 квітня.

За словами Ірини Шамрай, в ЛШМД існує 918 посад, з них реально зайнято 619 спеціалістів.

— Наскільки я проінформована керівником закладу, там скорочується шість посад лікарів, які в перші дні війни виїхали за межі Миколаєва, вони не планують повертатися, вони не звільнені, їм іде стаж і їм ідуть відпускні. Якщо вони звернуться до керівника ЛШМД через три-п’ять років, він вимушений буде виплатити їм кошти, які у них накопичуються за цей період. Тому такі люди підпадають під скорочення. Із 918 посад, які є в лікарні, наразі зайнято 619 спеціалістів. Тому треба штатний розпис привести у відповідність до вимог НСЗУ та навантаження лікарів, — сказала вона

Також Ірина Шамрай повідомила, що в лікарні необхідно обєднати дві хірургії, а також урологічне та гінекологічне відділення. В той же час необхідно розширити відділення нейрохірургія «щоб люди не лежали в коридорах».

Крім того, вона зазначила, що є проблема в наданні Торакальна хірургія (галузь медицини, яка займається діагностикою та оперативним лікуванням захворювань органів грудної клітини, - ред.). Тому необхідно перенавчити 17 молодих хірургів. Для цього вони мають пройти спеціальні курси протягом 3-6 місяців.

Раніше головний лікар розповів кореспонденту НикВести, що цього року лікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого року – 128 мільйонів гривень, через що з 1 квітня в закладі скоротили ставки співробітникам.

Також Анатолій Петров повідомив, що керівництво міста вивчає ситуацію зі скороченням медпрацівників у Лікарні швидкої медичної допомоги, яка набула розголосу після репортажу «НикВести».

Як повідомлялося, профільна комісія Миколаївської міськради розгляне питання скорочення штату в Лікарні швидкої медичної допомоги у п’ятницю — через день після засідання сесії.

Депутатка міськради, головна лікарка лікарні №1 Марія Грачова підтримала скорочення штатів у медзакладах Миколаєва. Водночас вона підтвердила, що в місті є відтік медичних кадрів.

В свою чергу голова комісії міськради з питань законності Олена Кісельова вважає, що при перерозподілі понад мільярда гривень залишків бюджету Миколаєва могли знайти гроші, аби дофінансувати Лікарню швидкої медичної допомоги.

Також депутати комісії міськради з питань законності одностайно підтримали пропозицію викликати начальницю міського управління охорони здоров’я Ірину Шамрай та віце-мера Анатолія Петрова на сесію, аби ті доповіли про скорочення штатів у лікарнях Миколаєва.

31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України.

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.

Також медичний персонал лікарні, яким на 25% скорочують заробітну плату, розповіли, як цілодобово лікували важкопоранених людей у перші місяці війни.

Також раніше повідомлялося, що у нейрохірургії ЛШМД залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що його змусило залишити заклад і поїхати в інший регіон ставлення з боку чиновників міської ради.