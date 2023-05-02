У Южноукраїнську депутати відмовились проводити засідання сесії через те, що не почули звіт про роботу заступників міського голови.

Як повідомляє місцеве видання «ЮжкаNews.Сity», пленарне засідання Южноукраїнської міської ради мало розпочатися у четвер, 27 квітня.

Перш ніж перейти до затвердження порядку денного, депутатка групи «АЕС і місто» Анжела Савастру звернула увагу головуючого, що серед попереднього переліку відсутні питання щодо звітів заступників міського голови. Вона назвала це неповагою до депутатів.

Микола Пелюх підтримав колегу Савастру та запропонував перервати засідання на декілька днів, аби пройти відповідну процедуру: підготувати звіти, надіслати тексти депутатам, розробити проєкти рішень, оприлюднити їх на офіційному сайті.

У результаті не вистачило голосів для затвердження порядку денного. Тому секретарю ради нічого не залишалося, як оголосити перерву на невизначений строк.

— У залі розкидалися гучними звинуваченнями про зраду та блокування роботи міської ради,— зазначає видання.

Нагадаємо, що управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради уклало договори на поточні ремонти укриттів у чотирьох ліцеях міста на загальну суму у 3 мільйона 564 тисячі 55 гривень.

Як повідомлялося, у шести закладах освіти Южноукраїнська починаються роботи з облаштування укриттів, через що на два тижні вони переходять на дистанційну форму навчання.