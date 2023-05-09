Южноукраїнські боксери зайняли три призових місця на Міжнародному турнірі з боксу «Кубок Варниці 2023» серед юнаків та юніорів у Молдові.

Про це йдеться на сторінці Facebook Соціальні об‘єкти Південноукраїнського енергокомплексу.

Зокрема з 3 по 5 травня на рингу зустрілись боксери Молдови, Румунії, України. Команду з міста Южноукраїнськ представляли чотири боксери відділення боксу СК «Олімп».

Южноукраїнські боксери вдало виступили на змаганнях з боксу, здобувши 3 золоті та 1 бронзову медаль:

І місце - Максим Супрунов (60 кг.), учень Южноукраїнського ліцею №1 ім. Захисників Вітчизни;

І місце - Микита Аркатов (48 кг.), учень Южноукраїнського ліцею №4;

І місце - Максим Колеснік (46 кг.), учень Южноукраїнського ліцею №1 ім. Захисників Вітчизни;

ІІІ місце - Денис Назаров (54 кг.), учень Южноукраїнського ліцею №2.

Нагадаємо, футбольна школа «Лідер» розіграла свій щорічний кубок серед шести філіалів школи, один з яких знаходиться в Кропивницькому.