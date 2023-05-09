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Южноукраїнські боксери зайняли три призових місця на Міжнародному турнірі з боксу «Кубок Варниці 2023» серед юнаків та юніорів у Молдові.
Про це йдеться на сторінці Facebook Соціальні об‘єкти Південноукраїнського енергокомплексу.
Зокрема з 3 по 5 травня на рингу зустрілись боксери Молдови, Румунії, України. Команду з міста Южноукраїнськ представляли чотири боксери відділення боксу СК «Олімп».
Южноукраїнські боксери вдало виступили на змаганнях з боксу, здобувши 3 золоті та 1 бронзову медаль:
Нагадаємо, футбольна школа «Лідер» розіграла свій щорічний кубок серед шести філіалів школи, один з яких знаходиться в Кропивницькому.
Южноукраїнські боксери зайняли три призових місця на Міжнародному турнірі з боксу «Кубок Варниці 2023» серед юнаків та юніорів у Молдові.
Про це йдеться на сторінці Facebook Соціальні об‘єкти Південноукраїнського енергокомплексу.
Зокрема з 3 по 5 травня на рингу зустрілись боксери Молдови, Румунії, України. Команду з міста Южноукраїнськ представляли чотири боксери відділення боксу СК «Олімп».
Южноукраїнські боксери вдало виступили на змаганнях з боксу, здобувши 3 золоті та 1 бронзову медаль:
Нагадаємо, футбольна школа «Лідер» розіграла свій щорічний кубок серед шести філіалів школи, один з яких знаходиться в Кропивницькому.