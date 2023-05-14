Ердоган і Киличдароглу

У неділю, 14 травня, відбуваються вибори в Туреччині. Голосування покаже, чи залишиться чинний президент Реджеп Таїп Ердоган на посаді, або вперше за 20 років влада перейде до опозиції. Також у Туреччині сьогодні обирають новий склад парламенту.

Про це пише РБК-Україна.

Президентські та парламентські вибори в Туреччині пройдуть в один день — 14 травня 2023 з 08:00 до 17:00 за місцевим часом (збігається з київським).

Дату перенесли на місяць раніше запланованої. Голосування приурочили до символічного дня — саме у травні 1950 року на виборах перемогла Демократична партія на чолі з Аднаном Мендесом, поклавши край однопартійному правлінню Республіканської народної партії (РНП).

14 травня 2023 також відбудуться вибори до парламенту Турецької Республіки (Великі національні збори).

Всього на посаду голови Туреччини претендували 4 кандидати. Крім президента Реджепа Тайїпа Ердогана, свою кандидатуру висунув глава РНП Кемаль Киличдароглу, лідер націоналістичного альянсу Сінан Оган і кандидат від Партії Батьківщини Мухаррем Індже — головний суперник Ердогана на виборах 2018 року. Однак Індже 11 травня оголосив про зняття своєї кандидатури.

Згідно з передвиборними опитуваннями, основна боротьба розгорнеться між двома претендентами.

Чинний лідер Туреччини 69-річний Реджеп Таїп Ердоган — один із фаворитів президентських перегонів. Він уже 20 років перебуває при владі у Турецькій Республіці. З 2003 по 2014 рік обіймав посаду прем’єр-міністра, а у 2014 став президентом. Глава правлячої партії ПСР (Партія справедливості та розвитку). У 1994–1998 Ердоган був мером Стамбула.

Головний опонент Реджепа Таїпа Ердогана — 74-річний Кемаль Киличдароглу, депутат турецького парламенту з 2002 року. Очолює Республіканську народну партію — найстарішу у Туреччині, лідером якої був і засновник сучасної Республіки Мустафа Кемаль Ататюрк.

На виборах президента 2023 Киличдароглу став кандидатом від об’єднаної опозиції. Його висунула коаліція з 6 партій — «Стіл шести».

Вперше за два десятиліття у владі позиції Реджепа Таїпа Ердогана похитнулися. Після впевненої перемоги на виборах у 2018 році з 52,6% підтримки виборців, цього року Ердоган вже у першому турі може поступитися посадою своєму опонентові Кемалю Киличдароглу.

Згідно з даними передвиборчих рейтингів, найімовірніше, вибори президента Туреччини 2023 пройдуть у два тури. У деяких дослідженнях президент відстає від опозиційного кандидата більш ніж на 5%.

Опитування компанії SERAR показало, що за Ердогана готові голосувати 14 травня 45,2% виборців, а за лідера опозиції Киличдароглу — 52,1%. Третій кандидат, Сінан Оган, набрав 2,7% голосів у передвиборчому рейтингу.

У рейтингу соціологічного центру Konda Кемаля Киличдароглу хочуть бачити президентом 49,3% респондентів, за Реджепа Тайіпа Ердогана готові голосувати 43,7%

Незалежно від результату голосування на виборах президента та парламенту, позиція турецької влади щодо України, вірогідно, залишиться незмінною.

Як розповіли експерти в коментарі РБК-Україна, Туреччина і надалі може виступати дипломатичним посередником між Україною та РФ.

Саме таку позицію зайняв Реджеп Таїп Ердоган після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли надав майданчик для переговорів і виступив одним із ініціаторів укладання «зернової угоди».

У разі перемоги Кемаля Киличдароглу кардинальних змін чекати не варто. Експерти вважають, що Туреччина продовжить підтримувати територіальну цілісність України, засуджувати анексію Криму і не відкриє протоку Босфор для військових кораблів РФ, хоч і не відмовиться від торговельних відносин із Росією.

Оскільки опозиційний кандидат дотримується прозахідного курсу, відносини Анкари з Москвою можуть стати більш виваженими, але до санкцій проти країни-агресора Туреччина не приєднається.