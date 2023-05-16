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Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія та Іран значно розширили свою оборонну співпрацю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За його словами, США бачать все більше ознак розширення співпраці Росії та Ірану. Така їх взаємодія допоможе Москві продовжити війну в Україні, а також становитиме загрозу для сусідів Ірану.
У рамках співпраці Іран надає Росії безпілотники односторонньої дії. Попередньо, з початку серпня 2022 року РФ отримала їх понад 400.
Раніше повідомлялося, що влада Ірану, ймовірно, хоче перекинути виробництво дронів у Білорусь, щоб уникнути санкцій та тиску від інших держав.
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія та Іран значно розширили свою оборонну співпрацю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За його словами, США бачать все більше ознак розширення співпраці Росії та Ірану. Така їх взаємодія допоможе Москві продовжити війну в Україні, а також становитиме загрозу для сусідів Ірану.
У рамках співпраці Іран надає Росії безпілотники односторонньої дії. Попередньо, з початку серпня 2022 року РФ отримала їх понад 400.
Раніше повідомлялося, що влада Ірану, ймовірно, хоче перекинути виробництво дронів у Білорусь, щоб уникнути санкцій та тиску від інших держав.