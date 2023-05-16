Грузія дозволила авіакомпанії Georgian Airways виконувати рейси у напрямку Росії. Це друга компанія, якій це дозволили.

Про це Агентство цивільної авіації Грузії оголосило 16 травня.

Рейси будуть з 20 травня у напрямку Москва — Тбілсі сім разів на тиждень.

У Європейському Союзі незадоволені цим рішенням. Речник Служби зовнішніх звʼязків Єврокомісії Пітер Стано заявив: «Ми шкодуємо, що Грузія вирішила відновити польоти у напрямку Росії. [...] Нещодавнє рішення грузинської влади [відновити сполучення з РФ] викликає занепокоєння та питання щодо європейського шляху Грузії та виконання угод щодо зовнішньої політики, включених до Угоди про асоціацію».

На рішення поновити сполучення з Росією відреагував і голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

— Історія завжди памʼятає тих, хто робив вигляд, що не помічає геноцид, нацизм і його авторів. І ця історична памʼять навряд чи комусь подобається. Грузія дозволила ще одній авіакомпанії виконувати прямі авіарейси до росії. Georgian Airways, а раніше і «Азімуту». Грузинський народ постійно демонструє солідарність з Україною. У нас спільний ворог, який з 90-х років, а потім 2008-го вбивав грузинів, а з 2014 він вбиває українців. Для наших народів цей ворог екзистенційний. [...] Можливо, комусь здається, що їх це не стосується. І взаємодія з терористами та убивцями — це нормально. Хибна позиція, історія все розставить на свої місця, люди обовʼязково зроблять це також, — написав Андрій Єрмак.

Раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала ввести візи для громадян Росії. Вона вважає, що рішення російського диктатора скасувати візи викличе невдоволення серед грузинів.