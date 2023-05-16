|Швидкість вітру:
|2.6 м/с
|Схід сонця:
|05:16
|Захід сонця:
|20:20
|Температура завтра:
|+26 C°
|Швидкість вітру:
|3.4 м/с
|Схід сонця:
|05:09
|Захід сонця
|20:38
|Температура завтра:
|+25 C°
Грузія дозволила авіакомпанії Georgian Airways виконувати рейси у напрямку Росії. Це друга компанія, якій це дозволили.
Про це Агентство цивільної авіації Грузії оголосило 16 травня.
Рейси будуть з 20 травня у напрямку Москва — Тбілсі сім разів на тиждень.
У Європейському Союзі незадоволені цим рішенням. Речник Служби зовнішніх звʼязків Єврокомісії Пітер Стано заявив: «Ми шкодуємо, що Грузія вирішила відновити польоти у напрямку Росії. [...] Нещодавнє рішення грузинської влади [відновити сполучення з РФ] викликає занепокоєння та питання щодо європейського шляху Грузії та виконання угод щодо зовнішньої політики, включених до Угоди про асоціацію».
На рішення поновити сполучення з Росією відреагував і голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
— Історія завжди памʼятає тих, хто робив вигляд, що не помічає геноцид, нацизм і його авторів. І ця історична памʼять навряд чи комусь подобається. Грузія дозволила ще одній авіакомпанії виконувати прямі авіарейси до росії. Georgian Airways, а раніше і «Азімуту». Грузинський народ постійно демонструє солідарність з Україною. У нас спільний ворог, який з 90-х років, а потім 2008-го вбивав грузинів, а з 2014 він вбиває українців. Для наших народів цей ворог екзистенційний. [...] Можливо, комусь здається, що їх це не стосується. І взаємодія з терористами та убивцями — це нормально. Хибна позиція, історія все розставить на свої місця, люди обовʼязково зроблять це також, — написав Андрій Єрмак.
Раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала ввести візи для громадян Росії. Вона вважає, що рішення російського диктатора скасувати візи викличе невдоволення серед грузинів.
Грузія дозволила авіакомпанії Georgian Airways виконувати рейси у напрямку Росії. Це друга компанія, якій це дозволили.
Про це Агентство цивільної авіації Грузії оголосило 16 травня.
Рейси будуть з 20 травня у напрямку Москва — Тбілсі сім разів на тиждень.
У Європейському Союзі незадоволені цим рішенням. Речник Служби зовнішніх звʼязків Єврокомісії Пітер Стано заявив: «Ми шкодуємо, що Грузія вирішила відновити польоти у напрямку Росії. [...] Нещодавнє рішення грузинської влади [відновити сполучення з РФ] викликає занепокоєння та питання щодо європейського шляху Грузії та виконання угод щодо зовнішньої політики, включених до Угоди про асоціацію».
На рішення поновити сполучення з Росією відреагував і голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
— Історія завжди памʼятає тих, хто робив вигляд, що не помічає геноцид, нацизм і його авторів. І ця історична памʼять навряд чи комусь подобається. Грузія дозволила ще одній авіакомпанії виконувати прямі авіарейси до росії. Georgian Airways, а раніше і «Азімуту». Грузинський народ постійно демонструє солідарність з Україною. У нас спільний ворог, який з 90-х років, а потім 2008-го вбивав грузинів, а з 2014 він вбиває українців. Для наших народів цей ворог екзистенційний. [...] Можливо, комусь здається, що їх це не стосується. І взаємодія з терористами та убивцями — це нормально. Хибна позиція, історія все розставить на свої місця, люди обовʼязково зроблять це також, — написав Андрій Єрмак.
Раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала ввести візи для громадян Росії. Вона вважає, що рішення російського диктатора скасувати візи викличе невдоволення серед грузинів.