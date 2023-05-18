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Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що необхідно створити реєстр втрат, завданих агресією Росії в Україні.
На цьому польський президент наголосив 16 травня на саміті лідерів країн Ради Європи в Рейк’явіку, зазначивши також, що такий реєстр має бути створений під егідою Ради Європи.
Метою Ради Європи є захист таких цінностей, як свобода громадян, життя людей, правопорядок і демократія, наголосив Дуда. На його думку, план Володимира Путіна спирається на «цінності, які суперечать нашим».
— У такому світі (як у Путіна, – прим.) демократія стає порожнім поняттям, до уваги береться тільки чиста сила, а права людини – це лише фасад, – вважає польський лідер.
Анджей Дуда на саміті також звернув увагу на потребі й надалі підтримувати Україну: «Не може бути чогось такого, як втома від цієї ситуації, втома від війни. Якщо ми погодимося з тим, щоб російський імперіалізм переміг шляхом захоплення земель України, тоді за мить матимемо чергову війну, викликану російськими імперськими амбіціями».
Нагадаємо, Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Гаазі створять спеціальний реєстр руйнувань в Україні, щоб Росія заплатила за скоєне.
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що необхідно створити реєстр втрат, завданих агресією Росії в Україні.
На цьому польський президент наголосив 16 травня на саміті лідерів країн Ради Європи в Рейк’явіку, зазначивши також, що такий реєстр має бути створений під егідою Ради Європи.
Метою Ради Європи є захист таких цінностей, як свобода громадян, життя людей, правопорядок і демократія, наголосив Дуда. На його думку, план Володимира Путіна спирається на «цінності, які суперечать нашим».
— У такому світі (як у Путіна, – прим.) демократія стає порожнім поняттям, до уваги береться тільки чиста сила, а права людини – це лише фасад, – вважає польський лідер.
Анджей Дуда на саміті також звернув увагу на потребі й надалі підтримувати Україну: «Не може бути чогось такого, як втома від цієї ситуації, втома від війни. Якщо ми погодимося з тим, щоб російський імперіалізм переміг шляхом захоплення земель України, тоді за мить матимемо чергову війну, викликану російськими імперськими амбіціями».
Нагадаємо, Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Гаазі створять спеціальний реєстр руйнувань в Україні, щоб Росія заплатила за скоєне.