Наслідки російського обстрілу у Веснянській громаді

Військові РФ впродовж 17 травня чотири рази обстріляли Миколаївську область.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зокрема ворог обстріляв з артилерії акваторію Очаківської громади о 8:56. Пізніше, о 12:51 та 17:52, внаслідок російського обстрілу Очакова було пошкоджено лінію електромережі, проте наразі електропостачання відновлено. Постраждалих немає.

Пізно вночі, 17 травня, о 22:00 військові РФ обстріляли також населений пункт Веснянської громади. Внаслідок цього зайнялося складське приміщення, яке було оперативно загасили підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Постраждалих немає.

В ДСНС додали, що у Веснянській громаді зайнявся цех з виготовлення дерев'яних виробів. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 200 м2.

Нагадаємо, російські окупаційні війська пізно ввечері, 17 травня, завдали ракетного удару по Одесі.