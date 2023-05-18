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Військові РФ впродовж 17 травня чотири рази обстріляли Миколаївську область.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зокрема ворог обстріляв з артилерії акваторію Очаківської громади о 8:56. Пізніше, о 12:51 та 17:52, внаслідок російського обстрілу Очакова було пошкоджено лінію електромережі, проте наразі електропостачання відновлено. Постраждалих немає.
Пізно вночі, 17 травня, о 22:00 військові РФ обстріляли також населений пункт Веснянської громади. Внаслідок цього зайнялося складське приміщення, яке було оперативно загасили підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Постраждалих немає.
В ДСНС додали, що у Веснянській громаді зайнявся цех з виготовлення дерев'яних виробів. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 200 м2.
Нагадаємо, російські окупаційні війська пізно ввечері, 17 травня, завдали ракетного удару по Одесі.
Військові РФ впродовж 17 травня чотири рази обстріляли Миколаївську область.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зокрема ворог обстріляв з артилерії акваторію Очаківської громади о 8:56. Пізніше, о 12:51 та 17:52, внаслідок російського обстрілу Очакова було пошкоджено лінію електромережі, проте наразі електропостачання відновлено. Постраждалих немає.
Пізно вночі, 17 травня, о 22:00 військові РФ обстріляли також населений пункт Веснянської громади. Внаслідок цього зайнялося складське приміщення, яке було оперативно загасили підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Постраждалих немає.
В ДСНС додали, що у Веснянській громаді зайнявся цех з виготовлення дерев'яних виробів. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 200 м2.
Нагадаємо, російські окупаційні війська пізно ввечері, 17 травня, завдали ракетного удару по Одесі.