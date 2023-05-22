В рамках договору про співпрацю з Данією Миколаїв отримав 6 одиниць техніки для міських комунальних підприємств.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Мер зауважив, що разом з послом Данії в Україні Олє Егбергом Міккельсеном він оглянув нові екскаватори-навантажувачі, які зараз вони вже розосереджені по різних підприємствах. Техніка послужить в ліквідації наслідків обстрілів, прибиранні стихійних звалищ.

«Подібна техніка нам дуже потрібна, адже чимало її було пошкоджено під час обстрілів, багато навантажувачів просто вийшли з ладу під час розбору завалів, коли місто інтенсивно обстрілювали і було багато руйнувань. Що було потрібно - ми також передали на потреби ЗСУ. Тому сьогодні залучаємо допомогу наших партнерів для оновлення техніки на підприємствах, щоб комунальники могли оперативно виконувати свою роботу, а жителі міста бачили її результат», - написав Олександр Сєнкевич.

Раніше миколаївським рятувальникам передали дві машини для механізованого розмінування від Фонда Говарда Баффета.