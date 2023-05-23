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У Миколаєві виступить сучасна українська поетеса Дар’я Лісіч зі біркою віршів, написаних в період повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляють організатори заходу talk.improv.
Вечір поезії пройде у закладі 4 червня. Початок заходу о 18:30.
Вартість квитка 350 грн. Їх можна придбати, написавши в особисті повідомлення talk.improv.
У Миколаєві виступить сучасна українська поетеса Дар’я Лісіч зі біркою віршів, написаних в період повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляють організатори заходу talk.improv.
Вечір поезії пройде у закладі 4 червня. Початок заходу о 18:30.
Вартість квитка 350 грн. Їх можна придбати, написавши в особисті повідомлення talk.improv.