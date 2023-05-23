Президент Володимир Зеленський приїхав на фронт, щоб привітати військових із Днем морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

Про це він повідомив у Telegram.

«Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну!» — зазначив Зеленський.

В Офісі президента зазначили, що Зеленський відвідав позиції у смузі оборони Вугледар — Мар’їнка в Донецькій області. Він заслухав доповідь командувача морської піхоти та оперативного угруповання «Донецьк» генерал-лейтенанта Юрія Содоля про ситуацію на фронті.

Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив ордени «Золота Зірка» полковнику Юрію Андрієнку та полковнику Миколі Паласу. Також нагородив морпіхів орденами Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та орденом Данила Галицького.

Крім того, Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала начальнику штабу, заступнику командувача морської піхоти ВМС ВСУ полковнику Олексію Андросову.

День морської піхоти в Україні започаткували 2014 року. До 2017-го його відзначали 16 листопада, але згодом перенесли на 23 травня.