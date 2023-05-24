|Швидкість вітру:
|2.3 м/с
|Схід сонця:
|05:07
|Захід сонця:
|20:29
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|1.6 м/с
|Схід сонця:
|04:59
|Захід сонця
|20:49
|Температура завтра:
|C°
Вчора, 23 травня, окупанти завдавали артилерійських обстрілів по Очакову Миколаївської області об 11:00, 12:58, 14:00.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Внаслідок чого одна людина постраждала. Пошкоджено та частково зруйновано приватні будинки, автівку, об'єкти інфраструктури. Також пошкоджень зазнали лінії -газо, -електропередач та мережі Інтернет. Наразі все відновлено.
Водночас о 20:05 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, в ніч проти 23 травня сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищили два ворожих ударних БПЛА «Shahed-136/131» над Миколаївщиною.
Вчора, 23 травня, окупанти завдавали артилерійських обстрілів по Очакову Миколаївської області об 11:00, 12:58, 14:00.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Внаслідок чого одна людина постраждала. Пошкоджено та частково зруйновано приватні будинки, автівку, об'єкти інфраструктури. Також пошкоджень зазнали лінії -газо, -електропередач та мережі Інтернет. Наразі все відновлено.
Водночас о 20:05 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, в ніч проти 23 травня сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищили два ворожих ударних БПЛА «Shahed-136/131» над Миколаївщиною.