Архівне фото/«НикВести»

Вчора, 23 травня, окупанти завдавали артилерійських обстрілів по Очакову Миколаївської області об 11:00, 12:58, 14:00.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок чого одна людина постраждала. Пошкоджено та частково зруйновано приватні будинки, автівку, об'єкти інфраструктури. Також пошкоджень зазнали лінії -газо, -електропередач та мережі Інтернет. Наразі все відновлено.

Водночас о 20:05 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч проти 23 травня сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищили два ворожих ударних БПЛА «Shahed-136/131» над Миколаївщиною.