Голова розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що контрнаступ Сил оборони скоро розпочнеться — Україна вже має мінімально необхідну кількість зброї для цього.

Про це він 19 травня сказав в інтерв'ю японському виданню NHK, пише hromadske.

— Багато мирних жителів усе ще перебувають під російською окупацією, і не можна більше втрачати час. Мінімум озброєнь та іншого обладнання вже на місці. Я можу тільки сказати, що він (контрнаступ, – прим.) невдовзі почнеться», — сказав Кирило Буданов.

Проте він наголосив, що Києву все ще потрібно більше зброї. Каже, що Україна має витіснити Росію зі своєї території та використати для цього всі необхідні сили й засоби.

Кирило Буданов також припустив, що через російську оборону та інші чинники під час контрнаступу інтенсивні бої можуть вестися протягом тривалого часу.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що Україні для початку контрнаступу потрібно більше часу на підготовку. Нині ще очікується поставка обіцяної військової допомоги.