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Про це повідомляє «Укрзалізниця».
Рейси відновлять із 10 червня. Відтоді поїзд щодня вирушатиме з Києва о 6:35. До Дніпра прибуватиме о 12:57, а до Запоріжжя — о 14:25.
Назад із Запоріжжя він їхатиме о 14:45, прибуватиме до Дніпра о 16:04, а до Києва — о 22:15.
Найближчими годинами квитки на потяг з'являться у застосунку «Укрзалізниця» та на інших ресурсах.
Напередодні «Укрзалізниця» також оголосила про новий графік руху поїздів на літній сезон. Він розпочнеться з 10 червня.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» перевезла 124,6 тисячі пасажирів до Хелма та зворотно. Це один з найпопулярніших маршрутів до Польщі.
Про це повідомляє «Укрзалізниця».
Рейси відновлять із 10 червня. Відтоді поїзд щодня вирушатиме з Києва о 6:35. До Дніпра прибуватиме о 12:57, а до Запоріжжя — о 14:25.
Назад із Запоріжжя він їхатиме о 14:45, прибуватиме до Дніпра о 16:04, а до Києва — о 22:15.
Найближчими годинами квитки на потяг з'являться у застосунку «Укрзалізниця» та на інших ресурсах.
Напередодні «Укрзалізниця» також оголосила про новий графік руху поїздів на літній сезон. Він розпочнеться з 10 червня.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» перевезла 124,6 тисячі пасажирів до Хелма та зворотно. Це один з найпопулярніших маршрутів до Польщі.