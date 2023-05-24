«Укрзалізниця» повертає швидкісний поїзд «Інтерсіті+» з Києва до Запоріжжя через Дніпро. Потяг не курсував із початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Рейси відновлять із 10 червня. Відтоді поїзд щодня вирушатиме з Києва о 6:35. До Дніпра прибуватиме о 12:57, а до Запоріжжя — о 14:25.

Назад із Запоріжжя він їхатиме о 14:45, прибуватиме до Дніпра о 16:04, а до Києва — о 22:15.

Найближчими годинами квитки на потяг з'являться у застосунку «Укрзалізниця» та на інших ресурсах.

Напередодні «Укрзалізниця» також оголосила про новий графік руху поїздів на літній сезон. Він розпочнеться з 10 червня.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» перевезла 124,6 тисячі пасажирів до Хелма та зворотно. Це один з найпопулярніших маршрутів до Польщі.