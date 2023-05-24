Клініко-діагностична лабораторія міської лікарні №1 отримала сучасне обладнання за сприяння Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Про це повідомила пресслужба міськради з посиланням на управління охорони здоров'я.

Як відомо, медзакладу передали два аналізатори французької компанії «Біомер'є», що вважаються золотим стандартом у мікробіології; автоматизований мікробіологічний аналізатор «VITEC 3» для ідентифікації мікроорганізмів та визначення чутливості до антибіотиків; аналізатор культур крові ВасТ/ALERT 3D, призначений для вирощування культур крові в умовах з постійним моніторингом росту мікроорганізмів.

Начальниця управління охорони здоров’я міськради Ірина Шамрай разом з представниками ВООЗ відвідали лікарню та оглянули потужності лабораторії. За її словами, нові апарати дозволять покращити процеси діагностики та слугуватимуть на користь містянам.

Нагадаємо, на ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» показали отриманий в рамках технічної допомоги від USAID аварійно-ремонтний автомобіль.