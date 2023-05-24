Господарський суд Миколаєва ухвалив рішення заборонити будь-які операції з майном Первомайського молочно-консервного комбінату.

Про це йдеться в ухвалі суду від 19 травня 2023 року, яка була прийнята у відповідь на заяву ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» про забезпечення позову.

Своїм рішенням суд задовольнив заяву ПМКК та заборонив ТОВ «Фінансова компанія «Київ Фінанс» вчиняти будь-які дії, спрямовані на передачу у власність або у користування (у тому числі відчуження, перереєстрацію, реєстрацію, визнання права власності тощо) щодо низки об'єктів нерухомого майна ПМКК у Миколаївській області, які є предметом іпотеки в ПАТ «Український іноваційний банк».

Своїм рішенням суд також заборонив органам, які здійснюють реєстрацію речових прав на нерухоме майно, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об'єктів нерухомого майна ПМКК, про які йдеться у позові.

У своїй позовній заяві ПМКК нагадує, що за рішенням Верховного суду № «ФК «Київ Фінанс» не набуло прав «Укрінбанку», який досі знаходиться у стадії ліквідації. А отже не могло набути прав на майно ПМКК, яке є предметом іпотеки в «Укрінбанку». Наразі сторони вирішують це питання в судовому порядку.

Господарський суд Миколаєва погодився з аргументами ПМКК, що заборона на розпорядження майном ПМКК буде належним способом забезпечення позову. Інакше є ризик відчуження цього майна на користь третіх осіб.

Ухвала набрала законної сили з моменту її підписання суддею, а отже заборона на розпорядження майном ПМКК внесена до ЄДР.

Як відомо, Первомайський молочноконсервний комбінат – лідер з виробництва згущеного молока в Україні, входить до топ-5 найбільших молокопереробних підприємств країни. Комбінат експортує продукцію у 14 країн світу, входить до складу молочної компанії "Волошкове Поле" Олександра та Андрія Табалова.

Нагадаємо, 15 травня голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов заявив, що Первомайський молочноконсервний комбінат, який належить екснардепу Табалову, після зміни власників може бути переданий для потреб ЗСУ до моменту завершення воєнного стану. За інформацією Лємєнова, екснардепи – «тушки» Олександр та Андрій Табалови всупереч рішенню Верховного Суду блокують фізичний доступ до Первомайського молочноконсервного комбінату новим власникам.

Він також опублікував рішення Верховного Суду, де чітко вказано, що Табалови вже офіційно не власники.



