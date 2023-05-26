Влада Бельгії знизила мінімальний вік учасників голосування на виборах до Європейського парламенту до 16 років.

Про це пише «Радіо Свобода».

— Знижуючи віковий ценз, ми надсилаємо чіткий сигнал. Ми хочемо почути і ваші голоси та думки, щоб вони враховувалися, – сказала, звертаючись до молоді, міністерка внутрішніх справ Бельгії Аннеліз Верлінден.

Близько 280 тисяч молодих бельгійців отримають можливість наступного року сказати своє слово на європейському рівні. Але, на відміну від дорослих громадян, які автоматично потрапляють до списку виборців, неповнолітні, які прагнуть проголосувати, мають зареєструватися заздалегідь.

Бельгія стала четвертою країною ЄС після Мальти, Німеччини та Австрії, яка дозволила голосування з 16-річного віку, повідомив телеканал Euronews.

Нагадаємо, лише 23,7% українців підтримують ідею голосування на виборах через застосунок «Дія».