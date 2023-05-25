Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає Очаків прикладом стійкості, оскільки місто постійно відбудовується, незважаючи на обстріли.
Про це він сказав під час пресконференції 24 травня, пишуть «НикВести».
— Бичков (Сергій, мер, — прим.) їде чи вже їздив підписувати з дуже потужними містами меморандум. Їх співпраця сильна. Я був в Очакові, Очаків будується: укріплення, ремонти, прямо під обстрілами. Там більше 10 бригад зараз працюють. В тому числі за грантові кошти, в тому числі через меморандуми вони вже отримують кошти і матеріали. Мені дуже подобається, як працює Очаків, — сказав Віталій Кім.
Він додав, що місто постійно докупляє за кошти власного бюджету матеріали для відновлення у додаток до тих, що отримує. І таким чином ще швидше відбудовується.
— Тобто це один з прикладів, як треба стійко під обстрілами себе поводити під час воєнного стану, — резюмував губернатор.
Нагадаємо, 18 квітня в Києві представниками Очаківської міської ради, Асоціації міст України та Королівства Нідерландів було підписано тристоронній меморандум про співробітництво.
Місто Очаків російські війська обстрілюють ледь не щодня. Подивитися, як сьогодні виглядає колись курортне містечко можна в фоторепортажі «НикВести».
Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає Очаків прикладом стійкості, оскільки місто постійно відбудовується, незважаючи на обстріли.
Про це він сказав під час пресконференції 24 травня, пишуть «НикВести».
— Бичков (Сергій, мер, — прим.) їде чи вже їздив підписувати з дуже потужними містами меморандум. Їх співпраця сильна. Я був в Очакові, Очаків будується: укріплення, ремонти, прямо під обстрілами. Там більше 10 бригад зараз працюють. В тому числі за грантові кошти, в тому числі через меморандуми вони вже отримують кошти і матеріали. Мені дуже подобається, як працює Очаків, — сказав Віталій Кім.
Він додав, що місто постійно докупляє за кошти власного бюджету матеріали для відновлення у додаток до тих, що отримує. І таким чином ще швидше відбудовується.
— Тобто це один з прикладів, як треба стійко під обстрілами себе поводити під час воєнного стану, — резюмував губернатор.
Нагадаємо, 18 квітня в Києві представниками Очаківської міської ради, Асоціації міст України та Королівства Нідерландів було підписано тристоронній меморандум про співробітництво.
Місто Очаків російські війська обстрілюють ледь не щодня. Подивитися, як сьогодні виглядає колись курортне містечко можна в фоторепортажі «НикВести».