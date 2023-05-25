Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає Очаків прикладом стійкості, оскільки місто постійно відбудовується, незважаючи на обстріли.

Про це він сказав під час пресконференції 24 травня, пишуть «НикВести».

— Бичков (Сергій, мер, — прим.) їде чи вже їздив підписувати з дуже потужними містами меморандум. Їх співпраця сильна. Я був в Очакові, Очаків будується: укріплення, ремонти, прямо під обстрілами. Там більше 10 бригад зараз працюють. В тому числі за грантові кошти, в тому числі через меморандуми вони вже отримують кошти і матеріали. Мені дуже подобається, як працює Очаків, — сказав Віталій Кім.

Він додав, що місто постійно докупляє за кошти власного бюджету матеріали для відновлення у додаток до тих, що отримує. І таким чином ще швидше відбудовується.

— Тобто це один з прикладів, як треба стійко під обстрілами себе поводити під час воєнного стану, — резюмував губернатор.

Нагадаємо, 18 квітня в Києві представниками Очаківської міської ради, Асоціації міст України та Королівства Нідерландів було підписано тристоронній меморандум про співробітництво.