Парламентські партії у Греції через три дні після виборів заявили, що не можуть домовитися про коаліцію і готові до нових виборів. Вони можуть відбутися вже в червні.

Про це пише EPT.

Зустріч лідерів партій разом із президентом країни Катериною Сакелларопулу тривала менше ніж півгодини. На ній вони оголосили, що не зможуть сформувати уряд.

Після цього президент повідомила, що доручила голові Рахункової палати Іоаннісу Шарме сформувати тимчасовий уряд, який керуватиме країною до виборів. Очікується, що нові парламентські вибори проведуть 25 червня.

21 травня у Греції на парламентських виборах перемогла партія «Нова демократія» на чолі з чинним премʼєром Кіріакосом Міцотакісом, пише «Бабель». Вона набрала понад 40% голосів. На другому місці опинилася ліва партія СІРІЗА, яку очолює колишній премʼєр Алексіс Ціпрас. За неї проголосували понад 20% виборців. Також до парламенту пройшли ще три партії.

Нагадаємо, лише 23,7% українців підтримують ідею голосування на виборах через застосунок «Дія».