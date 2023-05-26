Служба безпеки України арештувала на Миколаївщині риболовецький траулер, який належить компанії російського олігарха Олександра Верховського, яке оцінюють у майже мільярд гривень.
Про це повідомляє пресцентр СБУ та Миколаївська прокуратура.
Олександр Верховський входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових «донорів» війни проти України.
Судно належить його холдингу, який перераховує до бюджету Росії мільярди. Риболофецький траулер «Бухта Соколовская» був одним із суден торговельного «флоту» олігарха.
Зазначається, що судно не було введено в експлуатацію, оскільки перебувало на стадії незавершеного будівництва на території суднобудівельного заводу в Миколаєві. Щоб обійти санкції, один з бенефіціарів компанії, якій належить корабель, оформив його на одне з публічних акціонерних товариств з Приморського краю Росії.
СБУ викрила шахрайську схему та арештувало риболовецький траулер. Наразі судно передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Нагадаємо, у квітні суд арештував майно підсанкційного бізнесмена Вадима Новинського, у тому числі його підприємства в Миколаєві — майно Чорноморського суднобудівного заводу, та порт в Очакові.
Служба безпеки України арештувала на Миколаївщині риболовецький траулер, який належить компанії російського олігарха Олександра Верховського, яке оцінюють у майже мільярд гривень.
Про це повідомляє пресцентр СБУ та Миколаївська прокуратура.
Олександр Верховський входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових «донорів» війни проти України.
Судно належить його холдингу, який перераховує до бюджету Росії мільярди. Риболофецький траулер «Бухта Соколовская» був одним із суден торговельного «флоту» олігарха.
Зазначається, що судно не було введено в експлуатацію, оскільки перебувало на стадії незавершеного будівництва на території суднобудівельного заводу в Миколаєві. Щоб обійти санкції, один з бенефіціарів компанії, якій належить корабель, оформив його на одне з публічних акціонерних товариств з Приморського краю Росії.
СБУ викрила шахрайську схему та арештувало риболовецький траулер. Наразі судно передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Нагадаємо, у квітні суд арештував майно підсанкційного бізнесмена Вадима Новинського, у тому числі його підприємства в Миколаєві — майно Чорноморського суднобудівного заводу, та порт в Очакові.