Служба безпеки України арештувала на Миколаївщині риболовецький траулер, який належить компанії російського олігарха Олександра Верховського, яке оцінюють у майже мільярд гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ та Миколаївська прокуратура.

Олександр Верховський входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових «‎донорів»‎ війни проти України.

Судно належить його холдингу, який перераховує до бюджету Росії мільярди. Риболофецький траулер «Бухта Соколовская» був одним із суден торговельного «флоту» олігарха.

Зазначається, що судно не було введено в експлуатацію, оскільки перебувало на стадії незавершеного будівництва на території суднобудівельного заводу в Миколаєві. Щоб обійти санкції, один з бенефіціарів компанії, якій належить корабель, оформив його на одне з публічних акціонерних товариств з Приморського краю Росії.

СБУ викрила шахрайську схему та арештувало риболовецький траулер. Наразі судно передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Нагадаємо, у квітні суд арештував майно підсанкційного бізнесмена Вадима Новинського, у тому числі його підприємства в Миколаєві — майно Чорноморського суднобудівного заводу, та порт в Очакові.