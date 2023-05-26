Санітарно-мікробіологічні показники аналізу води у лимані на березі мікрорайону Намив та у річці Інгул поблизу пляжу «Стрілка» відповідають нормі. Це результати першого у 2023-у році дослідження води у водоймах Миколаєва.

Про це повідомляє Суспільне.Миколаїв.

Санітарно-мікробіологічні показники – це зокрема лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП) – потенційні збудники інфекційних хвороб. За результатами першого у цьому сезоні аналізу, рівень ЛКП на пляжі «Стрілка» складає не більше 600, на березі Намиву – 2300 одиниць на літр при нормі не більше 5000.

«Прилад фірми «Agilent Technologies», вироблений в США, вже працює у нас понад 20 років. На ньому ми виконуємо дослідження вмісту у воді питній, у воді відкритих водоймищ: тригалогенметани, феноли та хлорфеноли – усю групу», — розповів Анатолій Пахоляк.

З травня по вересень фахівці державної установи «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» моніторять стан води у відкритих водоймах міста.

«Коли ми говоримо «солона вода», це не значить, що там буде натрій хлор – сіль, яку ми вважаємо побутовою. Це буде саме аніонний склад: це будуть і сульфати, і хлориди, і фосфати. І карбонати. І наш прилад в одній пробі це визначає», — говорить лікар-лаборант-гігієніст Оксана Крамаренко.

Після початку повномасштабної війни, говорить Анатолій Пахоляк, проби беруть лише у двох точках: біля пляжу «Стрілка» і на Намиві. До 2021-го року у переліку також були пляжі «Чайка» в Корабельному районі та «Прибій» у Варварівці. Тоді найгірші бактеріологічні показники були на пляжі «Чайка». Проби води, взяті біля берега, каже Анатолій Пахоляк, часто не відповідають нормам. А на фарватері, посеред річок – навпаки, майже все у нормі.

«Наявність цих солей говорить про відношення води до певної категорії. Чим менше їх, тим краще, тим більше ймовірність, що цю воду можна буде використовувати для питних цілей», — розповів Анатолій Пахоляк.

Лабораторні дослідження по різних показниках тривають від шести до двадцяти днів. Крім бактеріологічних загроз аналізують рівень металів, солей та інших речовин.

Анатолій Пахоляк каже, що особливо небезпечні ці солі для нирок та серцево-судинної системи. За його словами, вода з річок Миколаївщини і Південно-Бузького лиману непридатна для вживання, навіть після очищення. Починаючи з червня проби води у водоймах Миколаєва будуть досліджувати щотижня.

Нагадаємо, голова Миколаївської обласної військової адміністрації поділився деталями цьогорічного туристичного сезону в регіоні.